Скульптор Ястребенецкий рассказал о своём любимом монументе

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Скульптор из Санкт-Петербурга Григорий Ястребенецкий, автор более 60 монументов, 500 скульптурных портретов и других работ, рассказал о своём любимом произведении.
Скульптор Ястребенецкий рассказал о своём любимом монументе
  • Gettyimages.ru

98-летний художник в беседе с «Петербургским дневником» признался, что после того, как создал 64 памятника, назвать любимый сложно.

Однако больше остальных ему по душе монумент на Ивановских порогах «Безымянная высота». 

«До создания этого монумента я был в Прибалтике и увидел там дерево, похожее на фигуру женщины, которая поддерживает руками крону. Этот образ воплотился в металле на мемориале. К слову, там есть спуск к воде, где предполагалось сделать барельефы, но в 1968 году эта часть проекта была отложена, хоть сам монумент был номинирован на Госпремию», — рассказал Ястребенецкий.

Как сообщал портал «Юга.ру», в Краснодаре в октябре 2021 года прошла выставка архитекторов Кубани и Адыгеи.

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