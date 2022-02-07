В Тверской области создали ещё 15 особо охраняемых природных зон
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Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.
Новые ООПТ находятся в Андреапольском и Лесном муниципальных округах, Кимрском и Максатихинском районах.
На их территории запрещены рубка деревьев, сбор лекарственных растений, использование ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Гулькевичском и Кавказском районах Краснодарского края создали природный заказник.