В Тверской области создали ещё 15 особо охраняемых природных зон

В Тверской области появилось ещё 15 особо охраняемых природных зон (ООПТ). Их общая площадь составляет более 16 тыс. га.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.

Новые ООПТ находятся в Андреапольском и Лесном муниципальных округах, Кимрском и Максатихинском районах.

На их территории запрещены рубка деревьев, сбор лекарственных растений, использование ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Гулькевичском и Кавказском районах Краснодарского края создали природный заказник.