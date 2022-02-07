Главный эксперт Гохрана Волдаева рассказала о ювелирной выставке в Историческом музее

Главный эксперт Гохрана России, заслуженный работник культуры Вероника Волдаева рассказала о выставке «Рукотворная связь времён. Искусство ювелиров России» в Государственном историческом музее.

В беседе с «Российской газетой» она заявила, что самым старинным экспонатом будет кувшин ювелирного дома Сазикова.

«Это одна из старейших ювелирных фирм России. Это бесценный раритет, он датирован 1856 годом. Кувшин был создан для награждения шотландского агронома за труды по развитию сельского хозяйства Российской империи. Выполнен вручную, его украшает медальон с одним из первых изображений в серебряном деле храма Христа Спасителя», — отметила Волдаева.

Выставка откроется 15 февраля. Работы ювелиров XVIII—XX веков выставят вместе с работами современных мастеров.

Ранее вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в беседе с телеканалом «360» рассказала о выставке «Азбука шедевра», которая открылась в декабре в музее «Новый Иерусалим».