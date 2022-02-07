В ЯНАО синоптики прогнозируют ветер и мороз до -35 °С

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По данным Обь-Иртышского УГМС, в Ямало-Ненецком автономном округе на текущей неделе ожидаются ветреная погода и мороз до -35 °С.
В ЯНАО синоптики прогнозируют ветер и мороз до -35 °С
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Об этом пишет URA.RU.

«Вторник, 8 февраля, температура воздуха составит от -17 до -12 °С, при прояснении до -35 °С ночью. Атмосферные явления: местами туман, в отдельных районах изморозь. Ветер в отдельных районах 15 м/с», — говорится в сообщении.

Ожидается, что на протяжении всей недели в округе будет облачно с прояснениями, а дневная температура будет держаться на отметке от -17 до -12 °С.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Краснодарском крае возможны дождь и мокрый снег в понедельник, 7 февраля.

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