В Москве завершили реставрацию памятника героям Плевны
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«В ходе работ были приведены в порядок как фасады, так и изящные интерьеры памятника, в том числе знаменитые барельефы и старинные иконы. Отдельное внимание реставраторы уделили цвету фасадов», — отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Памятник был построен 10 декабря 1887 года в честь десятой годовщины сражения под Плевной.
Проект принадлежит архитектору и скульптору В.И. Шервуду и инженеру-полковнику русской армии А.И. Ляшкину.
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