В Москве завершили реставрацию памятника героям Плевны

В столице закончили реставрацию памятника-часовни русским гренадерам, ставшим героями Плевны, на площади Ильинские Ворота. Работы продолжались восемь месяцев.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«В ходе работ были приведены в порядок как фасады, так и изящные интерьеры памятника, в том числе знаменитые барельефы и старинные иконы. Отдельное внимание реставраторы уделили цвету фасадов», — отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Памятник был построен 10 декабря 1887 года в честь десятой годовщины сражения под Плевной.

Проект принадлежит архитектору и скульптору В.И. Шервуду и инженеру-полковнику русской армии А.И. Ляшкину.

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