В Москве завершили реставрацию памятника героям Плевны

Короткая ссылка
В столице закончили реставрацию памятника-часовни русским гренадерам, ставшим героями Плевны, на площади Ильинские Ворота. Работы продолжались восемь месяцев.
В Москве завершили реставрацию памятника героям Плевны
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«В ходе работ были приведены в порядок как фасады, так и изящные интерьеры памятника, в том числе знаменитые барельефы и старинные иконы. Отдельное внимание реставраторы уделили цвету фасадов», — отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Памятник был построен 10 декабря 1887 года в честь десятой годовщины сражения под Плевной.

Проект принадлежит архитектору и скульптору В.И. Шервуду и инженеру-полковнику русской армии А.И. Ляшкину.

Ранее НСН передавала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить