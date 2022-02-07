В ХМАО синоптики прогнозируют морозы до -31 °С в начале недели

Согласно данным синоптиков, в Ханты-Мансийском автономном округе в начале недели температура воздуха понизится до -31 °С.

Об этом сообщает URA.RU.

«7 февраля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в восточных районах небольшой снег. Температура ночью -20...-15 °С, при прояснениях — до -30...-25 °С, по юго-западу до -10 °С. Днём -15...-10 °С, местами до -20 °С», — говорится в прогнозе.

Во вторник, 8 февраля, переменная облачность. По северо-западу небольшой снег. Температура ночью -21...-16 °С, при прояснениях — около -31...-26 °С. Днём -16...-11 °С, местами -22...-17 °С

В ночь на среду, 9 февраля, в западных районах округа температура может понизиться до -32 °С при прояснениях.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что синоптики спрогнозировали снег с дождём на Кубани в минувшие выходные.