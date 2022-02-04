В Туле планируют открыть филиалы трёх федеральных музеев

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В историческом центре Тулы планируют открыть филиалы ещё трёх федеральных музеев.
В Туле планируют открыть филиалы трёх федеральных музеев
  • РИА Новости
  • © Евгения Новоженина

Об этом сообщает kp.ru.

Соответствующее соглашение подписали глава Минкультуры России Ольга Любимова и губернатор региона Алексей Дюмин.

В Музейном квартале появятся Театральный музей им. А.А. Бахрушина, Политехнический музей и Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва.

«Тульская область по праву занимает третье место (после Москвы и Санкт-Петербурга) по количеству федеральных музеев и их филиалов. Данное направление очень востребовано, люди приезжают в регион и посещают музеи всей семьёй», — заявила Любимова.

Со своей стороны, Дюмин отметил, что новые музеи станут частью культурно-туристического кластера.

«Уверен, что они будут пользоваться популярностью у жителей и гостей региона, дадут новый импульс развитию Музейного квартала в Туле», — добавил губернатор.

Ранее вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в беседе с телеканалом «360» рассказала о выставке «Азбука шедевра», которая открылась в декабре в музее «Новый Иерусалим».

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