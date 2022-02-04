В Москве планируют отреставрировать главный дом усадьбы «Покровское»
- © Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы
Об этом сообщает НСН.
Здание, которое является объектом культурного наследия федерального значения, находится на Волоколамском шоссе. Дом неоднократно перестраивался, у него менялись владельцы, функции помещений.
«В настоящее время здание давно не эксплуатируется, не подведены инженерные сети, часть окон разбита. Зимой на первом этаже в холле стоит вода. Фасады центральной части здания неоднократно перекрашивались, зачастую без соблюдения технологии окраски, что привело к разрушению, отслоению и шелушению красочных слоёв», — заявил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.
На прилегающей территории планируется восстановить регулярный сад и историческую аллею, а также здание оранжереи.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве рассказали о планах по реставрации памятников архитектуры в 2022 году.