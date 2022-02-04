В Москве планируют отреставрировать главный дом усадьбы «Покровское»

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В Москве в 2022 году планируют отреставрировать главный дом усадьбы «Покровское» XVIII—XIX веков.
В Москве планируют отреставрировать главный дом усадьбы «Покровское»
  • © Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

Об этом сообщает НСН.

Здание, которое является объектом культурного наследия федерального значения, находится на Волоколамском шоссе. Дом неоднократно перестраивался, у него менялись владельцы, функции помещений.

«В настоящее время здание давно не эксплуатируется, не подведены инженерные сети, часть окон разбита. Зимой на первом этаже в холле стоит вода. Фасады центральной части здания неоднократно перекрашивались, зачастую без соблюдения технологии окраски, что привело к разрушению, отслоению и шелушению красочных слоёв», — заявил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

На прилегающей территории планируется восстановить регулярный сад и историческую аллею, а также здание оранжереи.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве рассказали о планах по реставрации памятников архитектуры в 2022 году.

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