Пользователи WhatsApp и Instagram из России сообщили о неполадках

Пользователи из России сообщили о неполадках в работе мессенджера WhatsApp и социальной сети Instagram, а также ряда других сервисов.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Пользователи WhatsApp сообщили о проблемах с отправкой сообщений, работой приложения и авторизацией.

При этом пользователи Instagram рассказали, что столкнулись с проблемами в работе приложения и сайта соцсети, а также о затруднениях с доступом к профилю.

Кроме того, фиксируются неполадки в работе сервисов «Ростелекома», Telegram, МТС.

Ранее пользователи сообщили о сбоях в работе соцсети «ВКонтакте».