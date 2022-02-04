Пользователи WhatsApp и Instagram из России сообщили о неполадках
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Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Пользователи WhatsApp сообщили о проблемах с отправкой сообщений, работой приложения и авторизацией.
При этом пользователи Instagram рассказали, что столкнулись с проблемами в работе приложения и сайта соцсети, а также о затруднениях с доступом к профилю.
Кроме того, фиксируются неполадки в работе сервисов «Ростелекома», Telegram, МТС.
Ранее пользователи сообщили о сбоях в работе соцсети «ВКонтакте».