Метеоролог Тишковец прокомментировал бесснежную погоду в Пекине во время Олимпиады

Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что благодаря обширному монгольскому антициклону, пришедшему в Китай, где проходят Олимпийские игры, там установилась малооблачная погода и тотальное бесснежье.

Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «360».

«Это обширный, гигантский монгольский антициклон, который охватил своим влиянием большую часть Китая. Это малооблачная погода. Это никаких осадков. Тотальное бесснежье, то есть натурального снега там нет и не будет», — сказал Тишковец.

По его словам, в пятницу, 4 февраля, в Пекине северо-западный ветер до 4—5 м/с, с порывами до 14 м/с. Днём в столице Китая ожидается 0…+2 °С, ночью — до -9…-7 °С. На следующий день прогнозируется до +3…+5 °С.

Как ранее передавало URA.RU, в Челябинской области предупредили о метели и сильном ветре 2—4 февраля.