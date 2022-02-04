Актриса Тарасова рассказала о присуждении спектаклю с её участием театральной премии

Актриса Малого драматического театра Санкт-Петербурга Екатерина Тарасова рассказала, что спектакль «Братья Карамазовы», в котором она играет Грушеньку, удостоился театральной премии «Золотой софит».

Об этом она рассказала в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

«Это высшая театральная премия Санкт-Петербурга «Золотой софит». Наш спектакль «Братья Карамазовы» получил призы в двух номинациях: как лучший спектакль большой формы и специальный приз экспертного совета — за безупречное единство стиля в ансамбле уникальных актёрских индивидуальностей», — рассказала Тарасова.

Актриса также снималась в таких фильмах и сериалах, как «Достоевский», «Маяковский. Два дня», «Шаман», «Куприн», «Разведчицы», «Невеста с заправки», «Неслучайная встреча» и других.

Ранее президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в беседе с «Известиями» рассказал, что на сцену вновь возвращается спектакль-хит «Где мы?». Сам актёр, как и прежде, исполняет в нём роль клоуна Петра Зарайского.