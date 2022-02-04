Умер сценарист Эдуард Акопов
- Legion-Media
Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам жены сценариста, причиной смерти Акопова стал инфаркт, перенесённый на фоне заболевания COVID-19.
Похороны пройдут в Лос-Анджелесе, где сценарист жил в последние годы.
Акопов известен по сценариям к таким фильмам, как «Солдат и слон», «Сдаётся квартира с ребёнком», «Бабушкин внук», «Воскресный папа», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Парк советского периода».
Он также был первым президентом Гильдии сценаристов СССР.
Ранее заслуженный артист России Борис Галкин в беседе с телеканалом «Звезда» поделился воспоминаниями о сценаристе и режиссёре Викторе Мережко.