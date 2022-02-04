Умер сценарист Эдуард Акопов

Сценарист Эдуард Акопов умер в возрасте 76 лет, заявила его супруга Марина.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам жены сценариста, причиной смерти Акопова стал инфаркт, перенесённый на фоне заболевания COVID-19.

Похороны пройдут в Лос-Анджелесе, где сценарист жил в последние годы.

Акопов известен по сценариям к таким фильмам, как «Солдат и слон», «Сдаётся квартира с ребёнком», «Бабушкин внук», «Воскресный папа», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Парк советского периода».

Он также был первым президентом Гильдии сценаристов СССР.

Ранее заслуженный артист России Борис Галкин в беседе с телеканалом «Звезда» поделился воспоминаниями о сценаристе и режиссёре Викторе Мережко.