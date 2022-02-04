Актёр Добронравов рассказал о съёмках в последнем сезоне сериала «Сваты»

Актёр театра и кино Виктор Добронравов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как снимался в последнем сезоне сериала «Сваты» вместе со своим отцом — известным актёром Фёдором Добронравовым.

Актёр признался, что был очень рад сыграть в «Сватах» Ивана Будько в молодости.

«Я не пересекался с ним (с отцом. — RT), потому что я играл его, это были воспоминания, флешбэки. Я был очень рад попасть в эту большую семью под названием «Сваты». Это удивительная команда и замечательный фильм, который любят миллионы зрителей», — сказал Добронравов.

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