«ВКонтакте» перезапускает программу поиска уязвимостей

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Социальная сеть «ВКонтакте» перезапускает программу обнаружения уязвимостей Bug Bounty и повышает выплаты исследователям безопасности, а также делает двухфакторную аутентификацию обязательной для администраторов сообществ, в которых более 10 тыс. подписчиков. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«ВКонтакте» перезапускает программу поиска уязвимостей
  • vk.com

Отмечается, что исследователям безопасности выплатят до $20 тыс. за каждую найденную уязвимость. Особый фокус — на безопасности единого аккаунта VK ID.

Ранее сообщалось, что «VK Видео» представляет офлайн-режим — возможность сохранять ролики для просмотра без интернета.

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