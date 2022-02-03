«ВКонтакте» перезапускает программу поиска уязвимостей

Социальная сеть «ВКонтакте» перезапускает программу обнаружения уязвимостей Bug Bounty и повышает выплаты исследователям безопасности, а также делает двухфакторную аутентификацию обязательной для администраторов сообществ, в которых более 10 тыс. подписчиков. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

vk.com

Отмечается, что исследователям безопасности выплатят до $20 тыс. за каждую найденную уязвимость. Особый фокус — на безопасности единого аккаунта VK ID. Ранее сообщалось, что «VK Видео» представляет офлайн-режим — возможность сохранять ролики для просмотра без интернета.