В Сочи открылась выставка работ художников-передвижников XXI века

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В сочинском Художественном музее выставили более 80 произведений искусства.
В Сочи открылась выставка работ художников-передвижников XXI века
  • © Serguei Fomine/Global Look Press

Об этом сообщает «Кубань 24».

На выставке представлены работы художников из России, Белоруссии, Украины, Польши, Германии и Грузии. Они работали в традициях русского реализма.

Выставку открыли совместно с объединением «Товарищество передвижных художественных выставок. XXI век. Санкт-Петербург», члены которого видят себя как продолжателей движения русских передвижников — движения, возникшего во второй половине XIX века.

Ранее вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в беседе с телеканалом «360» рассказала о выставке «Азбука шедевра», которая открылась в декабря в музее «Новый Иерусалим».

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