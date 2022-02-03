В Сочи открылась выставка работ художников-передвижников XXI века

В сочинском Художественном музее выставили более 80 произведений искусства.

Об этом сообщает «Кубань 24».

На выставке представлены работы художников из России, Белоруссии, Украины, Польши, Германии и Грузии. Они работали в традициях русского реализма.

Выставку открыли совместно с объединением «Товарищество передвижных художественных выставок. XXI век. Санкт-Петербург», члены которого видят себя как продолжателей движения русских передвижников — движения, возникшего во второй половине XIX века.

Ранее вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в беседе с телеканалом «360» рассказала о выставке «Азбука шедевра», которая открылась в декабря в музее «Новый Иерусалим».