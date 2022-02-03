Вильфанд назвал среднюю температуру в Москве в 2021 году

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что средняя температура в Москве в 2021 году составила +6,5 °С.
Вильфанд назвал среднюю температуру в Москве в 2021 году
  • ©Sebastian Jauregui / EyeEm
  • Gettyimages.ru

Об этом пишут «Известия».

Как подчеркнул метеоролог, в предыдущие периоды средняя температура в столице составляла +5 °С.

«2021 год в России был аномально тёплым… Средняя температура в 2021 году в Москве составила +6,5 °С», — отметил он.

По словам Вильфанда, подобные изменения вызваны глобальным потеплением.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова,климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить