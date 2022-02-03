Вильфанд назвал среднюю температуру в Москве в 2021 году

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что средняя температура в Москве в 2021 году составила +6,5 °С.

Об этом пишут «Известия».

Как подчеркнул метеоролог, в предыдущие периоды средняя температура в столице составляла +5 °С.

«2021 год в России был аномально тёплым… Средняя температура в 2021 году в Москве составила +6,5 °С», — отметил он.

По словам Вильфанда, подобные изменения вызваны глобальным потеплением.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова,климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.