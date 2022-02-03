Вильфанд назвал среднюю температуру в Москве в 2021 году
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Об этом пишут «Известия».
Как подчеркнул метеоролог, в предыдущие периоды средняя температура в столице составляла +5 °С.
«2021 год в России был аномально тёплым… Средняя температура в 2021 году в Москве составила +6,5 °С», — отметил он.
По словам Вильфанда, подобные изменения вызваны глобальным потеплением.
Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова,климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.