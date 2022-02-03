В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ветра и снега

Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым распространила штормовое предупреждение, согласно которому 4 февраля на полуострове усилится холодный ветер, выпадет большое количество осадков и образуется гололедица на дорогах.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 февраля в Крыму ожидаются мокрый снег, снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки, отложение мокрого снега. Гололедица. Усиление северо-западного ветра до 15—20 м/с, порывы до 25 м/с», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало URA.RU, в Челябинской области предупредили о метели и сильном ветре в течение 2, 3 и 4 февраля.