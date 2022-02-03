Актёр Чурсин рассказал о съёмках в фильме «День слепого Валентина»

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Актёр Юрий Чурсин рассказал о своей работе в одной из новелл романтического альманаха «День слепого Валентина», который выходит на российские экраны 3 февраля.
Актёр Чурсин рассказал о съёмках в фильме «День слепого Валентина»
  • Gettyimages.ru

В картине Чурсин исполнил роль бармена. В беседе с «Российской газетой» актёр ответил на вопрос, в чём заключается суть истории, воплощённой в жизнь им и его коллегой Вероникой Тимофеевой.

«В том, что люди часто ищут себе в пару того, кто, как им кажется, больше подходит. А счастливыми становятся полные противоположности. И то, что героиню нашего отрывка возмущало в молодых людях, как в моём персонаже — грубом, умном, прямолинейном, не сомневающемся в себе и в своих решениях, — то и является интригующим, затягивающим и ведёт в итоге к семейному счастью. Так что надо просто доверять судьбе», — сказал Чурсин.

Ранее актриса Анастасия Стежко в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с Евгением Мироновым в фильме «Пробуждение».

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