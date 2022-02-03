Борис Галкин поделился воспоминаниями о Викторе Мережко

Заслуженный артист России Борис Галкин поделился воспоминаниями о сценаристе и режиссёре Викторе Мережко.

«Мы познакомились после премьеры фильма «Родня», — рассказал он телеканалу «Звезда» на церемонии прощания с Мережко.

По словам Галкина, всё то, что сделал Мережко, останется в истории — «в истории не только кино, но и Отечества».

Как отметил актёр, Мережко был истинно творческим человеком.

«Он не сценарист советского времени — он отечественный. Он об Отечестве, о Родине, о людях, о характерах, о человеке. Природа волнений, природа переживаний — вот его творческий источник», — добавил Галкин.

Ранее народная артистка РСФСР Светлана Крючкова в беседе с Nation News поделилась воспоминаниями о Викторе Мережко.

Народный артист России режиссёр и актёр Виктор Мережко умер на 85-м году жизни.