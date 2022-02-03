Борис Галкин поделился воспоминаниями о Викторе Мережко
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- РИА Новости
«Мы познакомились после премьеры фильма «Родня», — рассказал он телеканалу «Звезда» на церемонии прощания с Мережко.
По словам Галкина, всё то, что сделал Мережко, останется в истории — «в истории не только кино, но и Отечества».
Как отметил актёр, Мережко был истинно творческим человеком.
«Он не сценарист советского времени — он отечественный. Он об Отечестве, о Родине, о людях, о характерах, о человеке. Природа волнений, природа переживаний — вот его творческий источник», — добавил Галкин.
Ранее народная артистка РСФСР Светлана Крючкова в беседе с Nation News поделилась воспоминаниями о Викторе Мережко.
Народный артист России режиссёр и актёр Виктор Мережко умер на 85-м году жизни.