Метеоролог Волосюк предсказала похолодание в Москве на текущей неделе

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в беседе с радио «Комсомольская правда» дала прогноз погоды в Москве на текущей неделе.
Метеоролог Волосюк предсказала похолодание в Москве на текущей неделе
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«Относительно тёплая погода в Москве подходит к концу. Уже в пятницу с северо-востока в столицу и столичный регион начнут поступать прохладные воздушные массы», — предупредила синоптик.

К концу рабочей недели столбики термометров по ночам будут опускаться до отметки -10...-15 °С, днём температура будет повышаться до -4...-9 °С, сказала она.

На будущей неделе снова потеплеет до -3 °С, погодные условия ухудшатся из-за снега, подытожила Волосюк.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за опасности возникновения смерчей.

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