Ширвиндт рассказал о возвращении в репертуар Театра сатиры спектакля «Где мы?»

Президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал, что на сцену вновь возвращается спектакль-хит «Где мы?». Сам актёр, как и прежде, исполняет в нём роль клоуна Петра Зарайского.

В беседе с «Известиями» Ширвиндт выразил мнение, что возвращение спектакля — «важная акция».

«Потому что болезненное состояние репертуарных театров — оно разнообразно, но имеет страшную перспективу. Творчество уходит на второй план, и возникают битвы, обиды, сомнения. К чести нового руководства и коллектива, ничего этого у нас не будет. А обещать надо одно: сегодня нужно, зажмурившись, заниматься творчеством, потому что мы ничего другого не умеем. И мы ещё взорвём!» — сказал артист.

Спектакль «Где мы?∞!...» рассказывает о жизни артистов в сумасшедшем доме. Помимо Ширвинда в нём заняты такие актёры, как Фёдор Добронравов, Александр Олешко, Юрий Нифонтов и другие.

Ранее актриса Елена Захарова в беседе с ФАН рассказала, от чего зависит успех артиста в театре.