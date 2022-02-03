Ширвиндт рассказал о возвращении в репертуар Театра сатиры спектакля «Где мы?»
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- РИА Новости
В беседе с «Известиями» Ширвиндт выразил мнение, что возвращение спектакля — «важная акция».
«Потому что болезненное состояние репертуарных театров — оно разнообразно, но имеет страшную перспективу. Творчество уходит на второй план, и возникают битвы, обиды, сомнения. К чести нового руководства и коллектива, ничего этого у нас не будет. А обещать надо одно: сегодня нужно, зажмурившись, заниматься творчеством, потому что мы ничего другого не умеем. И мы ещё взорвём!» — сказал артист.
Спектакль «Где мы?∞!...» рассказывает о жизни артистов в сумасшедшем доме. Помимо Ширвинда в нём заняты такие актёры, как Фёдор Добронравов, Александр Олешко, Юрий Нифонтов и другие.
Ранее актриса Елена Захарова в беседе с ФАН рассказала, от чего зависит успех артиста в театре.