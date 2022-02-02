На Камчатке начал работу международный центр по реинтродукции и сохранению хищных птиц

В Камчатском крае начал работу международный центр по реинтродукции и сохранению редких видов птиц хищных пород. В соколиный центр «Камчатка» доставят 84 особи, и первое поколение птенцов ожидается уже весной 2022 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Строительство центра сохранения птиц редких пород на Камчатке ведётся по поручению президента. Правительство утвердило план мероприятий по созданию центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных в Камчатском крае и дрофиных в Республике Калмыкия в качестве пилотных», — заявила зампред правительства России Виктория Абрамченко.

По её словам, это первый шаг на пути разработки комплексного подхода к обеспечению орнитологического баланса на городских территориях.

Как отметила Абрамченко, реализация проекта велась в тесном сотрудничестве в том числе с экспертами из арабских стран.

Ранее главный координатор проектов по сохранению редких видов животных Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, заслуженный эколог Наталья Дронова в беседе с URA.RU рассказала о важной работе, которую проводят зоопарки.