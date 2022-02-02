На Камчатке начал работу международный центр по реинтродукции и сохранению хищных птиц

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В Камчатском крае начал работу международный центр по реинтродукции и сохранению редких видов птиц хищных пород. В соколиный центр «Камчатка» доставят 84 особи, и первое поколение птенцов ожидается уже весной 2022 года.
На Камчатке начал работу международный центр по реинтродукции и сохранению хищных птиц
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

Об этом сообщает телеканал «360».

«Строительство центра сохранения птиц редких пород на Камчатке ведётся по поручению президента. Правительство утвердило план мероприятий по созданию центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных в Камчатском крае и дрофиных в Республике Калмыкия в качестве пилотных», — заявила зампред правительства России Виктория Абрамченко.

По её словам, это первый шаг на пути разработки комплексного подхода к обеспечению орнитологического баланса на городских территориях.

Как отметила Абрамченко, реализация проекта велась в тесном сотрудничестве в том числе с экспертами из арабских стран.

Ранее главный координатор проектов по сохранению редких видов животных Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, заслуженный эколог Наталья Дронова в беседе с URA.RU рассказала о важной работе, которую проводят зоопарки.

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