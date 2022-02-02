На Камчатке начал работу международный центр по реинтродукции и сохранению хищных птиц
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Строительство центра сохранения птиц редких пород на Камчатке ведётся по поручению президента. Правительство утвердило план мероприятий по созданию центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных в Камчатском крае и дрофиных в Республике Калмыкия в качестве пилотных», — заявила зампред правительства России Виктория Абрамченко.
По её словам, это первый шаг на пути разработки комплексного подхода к обеспечению орнитологического баланса на городских территориях.
Как отметила Абрамченко, реализация проекта велась в тесном сотрудничестве в том числе с экспертами из арабских стран.
Ранее главный координатор проектов по сохранению редких видов животных Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, заслуженный эколог Наталья Дронова в беседе с URA.RU рассказала о важной работе, которую проводят зоопарки.