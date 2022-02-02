В Челябинской области предупредили о метели и порывах ветра до 15 м/с

В Челябинской области предупредили о метели и сильном ветре в течение 2, 3 и 4 февраля.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Начавшийся в ночь на среду, 2 февраля, снегопад продолжится в четверг, а в ночь на пятницу он усилится. Временами 4 февраля снег будет мокрым, он может налипать на провода.

Особо интенсивные осадки прогнозируются в Горно-Заводской зоны, где проходит сложный участок федеральной трассы М5 «Урал».

Порывы ветра в течение всех трёх дней могут достигать 15 м/с.

Днём 3 февраля -5...0 °С, ночью до -15 °С. Ночью в пятницу ожидается примерно такая же температура. Днём -9 ˚С в горах, +1 ˚С в других районах.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Гидрометцентре Краснодарского края рассказали о погоде в регионе в ближайшие дни.