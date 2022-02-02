Синоптики предупредили об усилении ветра до 29 м/с в Краснодарском крае

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В Гидрометцентре Краснодарского края рассказали о погоде в регионе в ближайшие дни.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 29 м/с в Краснодарском крае
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Об этом сообщает портал «Юга.ру».

По прогнозу, будет переменная облачность, дождь. В горах — мокрый снег. Ветер южный, порывы до 29 м/с. В ночь на 2 февраля температура составит до -6 °C, днём —до +9 °C.

На Черноморском побережье ожидается ветер 12—14 м/с, местами порывы 20—25 м/с. Ночью — +2...+7 °C, днём — +8...+13 °C.

В следующие два дня в регионе ожидается переменная облачность, местами по-прежнему осадки.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о возможном сходе снега и льда с крыш зданий из-за резкого потепления в Свердловской области.

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