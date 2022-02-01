Дмитрий Харатьян поделился воспоминаниями о Леониде Куравлёве

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Актёр Дмитрий Харатьян поделился воспоминаниями о своём коллеге Леониде Куравлёве.
Дмитрий Харатьян поделился воспоминаниями о Леониде Куравлёве
  • РИА Новости

«Человек, который в общем во многом нас сформировал, сделал такими, какие мы есть. Человек необыкновенно талантливый, очень открытый, очень искренний и очень щедрый на добро, которое он излучал. Вот эта «шукшинская энергия», он сам об этом говорил не раз, что он такой открытый человек и как бы даже по характеру совсем не актёрский», — заявил Харатьян в беседе с телеканалом «Звезда».

Он отметил, что запомнил Куравлёва как очень скромного, порядочного и интеллигентного человека.

По словам Харатьяна, символично, что Куравлёв скончался в день рождения режиссёра Леонида Гайдая.

«30 января родился Леонид Иович Гайдай, и мы встречались на кладбище почти каждый год, в последние только несколько лет не встречались. И вот такая некая связь с Гайдаем прослеживается и по жизни, и даже день рождения и день смерти как-то совпали этих двух великих, выдающихся видеографов», — добавил он.

Ранее актриса театра и кино Елена Захарова в беседе с «Известиями» рассказала, что для неё было огромным счастьем иметь возможность поработать с Куравлёвым на одной съёмочной площадке.

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