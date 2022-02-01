Спасатели предупредили о возможном сходе льда с крыш из-за резкого потепления на Урале

Спасатели предупредили о возможном сходе снега и льда с крыш зданий из-за резкого потепления в Свердловской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

«Синоптики прогнозируют в ближайшие дни на Среднем Урале резкое потепление, что способствует образованию сосулек и сходу снега с крыш зданий. Напоминаем свердловчанам правила безопасного поведения», — отмечается в сообщении.

При обнаружении свисающих глыб льда на фасадах домов рекомендуется обратиться в управляющую компанию.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму с 2 по 4 февраля ожидаются дождь, снег, гололедица и усиление ветра.