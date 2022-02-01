Гендиректор «МТС Энтертейнмент» Минин прокомментировал ситуацию с билетными перекупщиками

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Михаил Минин, генеральный директор «МТС Энтертейнмент» (управляет Московской дирекцией театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс), прокомментировал ситуацию с билетными перекупщиками.
Гендиректор «МТС Энтертейнмент» Минин прокомментировал ситуацию с билетными перекупщиками
  • РИА Новости

«За последнее время рынок перекупщиков стал гораздо меньше, как и их влияние на билетную выручку официальных распространителей. Однако для театрального рынка спекулянты по-прежнему большая проблема», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам Минина, до сих пор появляются отдельные сайты, дублирующие контент ведущих театров, или же злоумышленники подделывают свой контент под официальные билетные сайты.

Эксперт советует не покупать билеты с рук. Одним из косвенных признаков мошеннического сайта он назвал срок создания — сайты злоумышленников нередко работают не больше нескольких недель.

Перед покупкой билета на незнакомом ресурсе можно попробовать связаться с администрацией театра по реквизитам, указанным на сайте. Ещё один возможный атрибут фейкового сайта — возможность выбрать только ряд, отметил эксперт.

Ранее специалист по информационной безопасности Юрий Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как обезопасить себя на фоне роста числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.

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