Анастасия Стежко рассказала о работе с Евгением Мироновым в фильме «Пробуждение»

Актриса Анастасия Стежко рассказала о работе со своим коллегой Евгением Мироновым в фильме «Пробуждение».

«Это был огромный подарок для меня как для актрисы. Евгений — замечательный партнёр, очень тактичный, внимательный. Когда входишь в какой-то проект, очень важно общаться со своими коллегами, почувствовать их. Большую роль играет то, насколько твой партнёр готов тебе открыться, готов с тобой разговаривать. Насколько ему искренне интересно, что ты из себя представляешь», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, в этом смысле Миронов первым пошёл навстречу, спрашивал, откуда Стежко, где она училась, чем живёт.

Как отметила актриса, её коллега — неординарный человек, в котором ощущается большая внутренняя сила.

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