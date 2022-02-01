МЧС сообщает об ухудшении погодных условий в Крыму

Пресс-служба МЧС Крыма сообщила, что в регионе с 2 по 4 февраля ожидаются дождь, снег, гололедица и усиление ветра.

Об этом пишет «Крыминформ».

«В связи с прохождением холодного фронтального раздела утром и до конца суток 2 февраля и в течение суток 3 февраля в Крыму ожидается дождь, 3 февраля переходящий в снег, местами очень сильные осадки. В горах гололёдно-изморозевые отложения, гололедица. Днём и до конца суток 3 февраля, в течение суток 4 февраля — усиление северо-западного ветра 15—20 м/с, порывы до 25 м/с», — говорится в сообщении.

Вместе с тем водителей Удмуртии предупредили об опасности на дорогах из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на первый отдел управления ГИБДД МВД по республике и на региональный Гидрометцентр.

В ближайшие дни в республике ожидаются интенсивные осадки в виде снега. Температура ночью — -3...-8 °С, днём — -1...-6 °С. На дорогах гололедица.

Ранее сообщалось, что в Сочи 1 февраля объявили штормовое предупреждение из-за смерчей.