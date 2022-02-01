Акция «День без турникетов. Дети» начнётся 8 февраля в Москве
- Legion-Media
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития.
Участниками акции станут 36 профориентационных площадок, включая десять детских технопарков.
Запланировано около 375 мероприятий. Они будут проходить по таким направлениям, как «Креативные индустрии», «Инженерия и программирование», «Мультимедийное погружение и актёрское мастерство», «Робототехника», «Наука», «Безопасный город», «Спорт» и «Предпринимательство».
Зарегистрироваться можно с 1 февраля.
Ранее НТВ сообщало, что в Москве в 2021 году состоялось четыре акции «День без турникетов».