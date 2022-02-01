Лев Лещенко рассказал о концерте по случаю своего 80-летия

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Лев Лещенко, советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР, рассказал о концертной программе к своему юбилею, а также о том, как на его здоровье повлиял коронавирус.
Лев Лещенко рассказал о концерте по случаю своего 80-летия
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«На общее состояние повлиял (коронавирус. — RT). Иногда дыхания не хватает. Обострились сердечные проблемы. Но гораздо сильнее ковид ударил по творческой жизни. Думаю, мы соберём 3/4 зрительного зала на моём юбилейном концерте. Это неплохо для сегодняшнего дня. Будем поднимать зрителям настроение», — сказал артист в интервью kp.ru.

По его словам, в праздничном мероприятии примут участие 35 артистов, хор, балет. Сам певец исполнит свои шлягеры, советские и новые песни.

Юбилейный концерт «Созвездие Льва» состоится в «Крокус Сити Холле» 1 февраля. Его телеверсию можно будет увидеть на Первом канале 5 февраля.

В ноябре композитор, певец и музыкант Игорь Корнелюк в беседе с ФАН рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на его жизнь.

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