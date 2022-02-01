Пианистка Геворгян назвала сложным конкурс имени Шопена в Варшаве

Пианистка Ева Геворгян рассказала о своём участии в конкурсе пианистов им. Шопена в Варшаве в 2021 году.

В беседе с ФАН она призналась, что это был самый сложный конкурс в её карьере.

«Конкурс им. Шопена в Варшаве — это вершина конкурсной практики для каждого пианиста. Это настоящий марафон, который требует не только исполнительского мастерства — ведь все участники уже являются зрелыми музыкантами и талантливыми интерпретаторами, — но и физической выносливости. После этого состязания я решила взять паузу и в ближайшее время пока не планирую никаких конкурсных испытаний, но и не исключаю их в будущем», — сказала Геворгян.

Одним из наиболее запоминающихся конкурсов для пианистки стал Grand Piano Competition, художественным руководителем которого является Денис Мацуев.

«Grand Piano принёс не только исполнительский опыт и ангажементы, но и сделал меня более узнаваемой, известной для любителей классической музыки. Я всегда говорю, что быть в команде Дениса Леонидовича — это как попасть в олимпийскую лигу чемпионов», — добавила она.

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