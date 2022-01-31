Синоптик Шувалов прокомментировал сильные снегопады в столичном регионе

Синоптик Александр Шувалов прокомментировал сильные снегопады в столичном регионе.

«По восприятию 25% месячной нормы звучит слегка устрашающе, а по сути дела, если раскрыть, что за этим стоит, то это обычный снег — и даже небольшой», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Как отметил эксперт, в данном случае использование слова «снегопад» можно считать чрезмерным, так как речь идёт о небольшом снеге, который будет идти с перерывами.

«То есть мы будем иметь порядка двух-трёх миллиметров осадков, а это значит два-три сантиметра снега и сегодня в течение дня, и завтра», — пояснил Шувалов.

По его словам, в общей сумме пятидневные снегопады могут дать 8—10 мм, что составляет 20—25% нормы, но сами по себе каждый день эти снегопады не очень большие.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что крымские спасатели распространили штормовое предупреждение из-за угрозы схода снежных лавин.