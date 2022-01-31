В Москве отреставрировали монеты XVIII—XX веков, найденные в 2021 году

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В Москве отреставрировали монеты XVIII—XX веков, которые были найдены в 2021 году на Дубнинской улице.
В Москве отреставрировали монеты XVIII—XX веков, найденные в 2021 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Оказалось, что в руки к археологам попали золотой голландский дукат, отчеканенный в 1759 году, и две латунные монеты, выпущенные в Бухаре в 1910—1920 годы при последнем правившем эмире Алиме», — отмечается в сообщении.

Как заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, дукат предназначался для использования в качестве ювелирного сырья — монета была сложена в несколько раз.

Дукат будет передан в фонд Музея Москвы. Музейный фонд пополнят и бухарские монеты.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае археологи нашли каменный алтарь.

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