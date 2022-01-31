Джоанна Стингрей рассказала о первой поездке в СССР

Популяризатор советской и постсоветской рок-культуры на Западе Джоанна Стингрей рассказала, как впервые приехала в СССР.

«Мне кажется, это судьба. В 1983 году я выпустила свой первый мини-альбом Beverly Hills Brat, в котором было всего четыре песни. Мне было 23 года, я казалась себе крутой рокершей. Потом я поругалась с продюсером, и моя музыкальная карьера остановилась», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам Стингрей, она стала думать, что делать дальше, и позвонила младшей сестре в Великобританию. Та ответила, что едет на каникулы в СССР.

«Я отправилась как турист по линии «Интуриста» из Англии», — пояснила Стингрей.

Она отметила, что у них с сестрой было три с половиной дня в Москве и столько же в Ленинграде — в составе большой туристической группы.

«Три дня в Москве оказались совсем неинтересными. Я уже начала думать, что мой папа прав по поводу Советского Союза. Но когда мы с сестрой оказались в Питере, то решили не ехать на экскурсию. Сказали, что останемся в отеле, а сами пошли гулять по городу с Борисом Гребенщиковым, с которым нас познакомил один общий знакомый, женившийся на американке», — сообщила Стингрей.

В следующий раз она приехала в СССР в 1985 году, и уже тогда Гребенщиков познакомил её с Сергеем Курёхиным и Виктором Цоем.

Ранее Стингрей в беседе с телеканалом «Звезда» поделилась воспоминаниями о том, как вывозила из Советского Союза в США рок-пластинки.