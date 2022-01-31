Джоанна Стингрей рассказала о первой поездке в СССР

Короткая ссылка
Популяризатор советской и постсоветской рок-культуры на Западе Джоанна Стингрей рассказала, как впервые приехала в СССР.
Джоанна Стингрей рассказала о первой поездке в СССР
  • Gettyimages.ru

«Мне кажется, это судьба. В 1983 году я выпустила свой первый мини-альбом Beverly Hills Brat, в котором было всего четыре песни. Мне было 23 года, я казалась себе крутой рокершей. Потом я поругалась с продюсером, и моя музыкальная карьера остановилась», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам Стингрей, она стала думать, что делать дальше, и позвонила младшей сестре в Великобританию. Та ответила, что едет на каникулы в СССР.

«Я отправилась как турист по линии «Интуриста» из Англии», — пояснила Стингрей.

Она отметила, что у них с сестрой было три с половиной дня в Москве и столько же в Ленинграде — в составе большой туристической группы.

«Три дня в Москве оказались совсем неинтересными. Я уже начала думать, что мой папа прав по поводу Советского Союза. Но когда мы с сестрой оказались в Питере, то решили не ехать на экскурсию. Сказали, что останемся в отеле, а сами пошли гулять по городу с Борисом Гребенщиковым, с которым нас познакомил один общий знакомый, женившийся на американке», — сообщила Стингрей.

В следующий раз она приехала в СССР в 1985 году, и уже тогда Гребенщиков познакомил её с Сергеем Курёхиным и Виктором Цоем.

Ранее Стингрей в беседе с телеканалом «Звезда» поделилась воспоминаниями о том, как вывозила из Советского Союза в США рок-пластинки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить