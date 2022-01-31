Народный артист России Вячеслав Спесивцев рассказал о дружбе с режиссёром и сценаристом Виктором Мережко.

«Вся моя жизнь прошла вместе с ним. Он придумал фильм «Родня», который потряс меня в своё время. Человек, который сочинил такой фильм, знает про человечество всё», — заявил Спесивцев в беседе с «Газетой.Ru».

По словам артиста, жизнь Мережко была насыщена парадоксальными случаями, которые могли произойти с такими драматургами, как сам Мережко или Антон Чехов.

«Виктор не только придумывал комедии, но и жил в них сам. С ним было легко, потому что эти комедии были как свежий воздух», — добавил Спесивцев.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщило, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мережко. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«И Куравлёв, и Мережко — это очень и очень печальные новости. Президент Путин направил телеграммы с соболезнованиями родным и близким умерших, которые действительно были очень талантливые и всенародно любимые люди искусства», — отметил он.

Народный артист России, режиссёр и актёр Виктор Мережко умер на 85-м году жизни.