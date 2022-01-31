Светлана Крючкова поделилась воспоминаниями о Викторе Мережко

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Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова поделилась воспоминаниями о режиссёре и сценаристе Викторе Мережко.
Светлана Крючкова поделилась воспоминаниями о Викторе Мережко
  • РИА Новости

«Мы пересекались на протяжении жизни. Витя был автором сценария фильма «Здравствуй и прощай». Его снимал мой муж, отец моего старшего сына Юра Векслер. Поэтому мы как-то были знакомы семьями — бывали у них дома, очень часто отдыхали вместе в Репине. Потом я снималась у Никиты Михалкова в фильме «Родня» по его сценарию», — сказала она в беседе с Nation News.

Как отметила Крючкова, Мережко отличался жизнелюбием, всё время стремился что-то делать.

Также стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Мережко, передаёт сайт «Москва 24».

«Проникновенные, душевные фильмы Виктора Ивановича Мережко стали любимой классикой на все времена и притягивают новые поколения зрителей. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и многочисленных поклонников», — говорится в телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства столицы.

Ранее стало известно, что народный артист России, режиссёр и актёр Виктор Мережко умер на 85-м году жизни.

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