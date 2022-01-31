Владимир Досталь рассказал о вкладе Виктора Мережко в кинематограф

Режиссёр и продюсер Владимир Досталь рассказал о вкладе режиссёра и сценариста Виктора Мережко в кинематограф.

«Прекрасный человек. Прекрасный драматург и режиссёр. Всевышний дал ему это — всё то, чем он обладал. А у нас останутся в памяти все те работы, которые он сделал. Потому что на самом деле вклад его в отечественный кинематограф значительный и правильный, гуманный, по сравнению с тем, что иногда происходит сейчас. Вечная ему память», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, Мережко был потрясающим человеком.

Со своей стороны, режиссёр Александр Адабашьян в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о знакомстве с Мережко в конце 1970-х годов.

«Первой нашей совместной работой была картина «Родня», которая в производстве называлась «Была не была». Её Виктор Иванович писал для Нонны Мордюковой. Потом появился режиссёр Никита Михалков, и я там возник в качестве художника или оператора. В этот период мы общались плотно», — сообщил он.

Как отметил Адабашьян, Мережко был весёлым, остроумным и энергичным, а также замечательным профессионалом.

Ранее стало известно, что народный артист России, режиссёр и актёр Виктор Мережко умер на 85-м году жизни.