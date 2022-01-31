Владимир Стеклов выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Мережко

Народный артист России Владимир Стеклов выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра и сценариста Виктора Мережко.

«Он был большим профессионалом в кинематографе и в театре. Первые его пьесы шли сначала именно в московских театрах. Его «Пролетарская мельница счастья» была просто хитом того времени», — сказал он в беседе с «Радио 1».

Как отметил Стеклов, Мережко был «прекраснейшим человеком».

Со своей стороны, актёр и телеведущий Андрей Ургант поделился воспоминаниями о работе с Мережко. Вместе они снимались в следственном изоляторе «Кресты» для сериала «Крот» (2001).

«Витя играл авторитета, а я — его адвоката. Нам было очень весело. Я говорил, что раз мы здесь снимаем, то нас не посадят сюда никогда», — цитирует Урганта «Петербургский дневник».

Актёр добавил, что Мережко всегда был в хорошей физической форме.

Ранее стало известно, что народный артист России, режиссёр и актёр Виктор Мережко умер на 85-м году жизни.