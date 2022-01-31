Путин выразил соболезнования родным и близким Куравлёва и Мережко
- AP
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«К сожалению, очень печальные новости пришли за выходные дни: и Куравлёв, и Мережко», — отметил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что Мережко и Куравлёв были очень талантливыми и всенародно любимыми деятелями искусства.
«Президент Путин направил телеграммы соболезнований родным и близким умерших», — сказал пресс-секретарь главы государства.
Ранее стало известно, что сценарист, режиссёр и актёр Виктор Мережко умер на 85-м году жизни.
Также сообщалось, что народный артист РСФСР Леонид Куравлёв умер в возрасте 85 лет.