Путин выразил соболезнования родным и близким Куравлёва и Мережко

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Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актёра Леонида Куравлёва и сценариста, режиссёра Виктора Мережко, скончавшихся 30 января.
Путин выразил соболезнования родным и близким Куравлёва и Мережко
  • AP

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«К сожалению, очень печальные новости пришли за выходные дни: и Куравлёв, и Мережко», — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Мережко и Куравлёв были очень талантливыми и всенародно любимыми деятелями искусства. 

«Президент Путин направил телеграммы соболезнований родным и близким умерших», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее стало известно, что сценарист, режиссёр и актёр Виктор Мережко умер на 85-м году жизни. 

Также сообщалось, что народный артист РСФСР Леонид Куравлёв умер в возрасте 85 лет.

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