Актриса Купченко поделилась воспоминаниями о Викторе Мережко

Короткая ссылка
Народная артистка РСФСР Ирина Купченко поделилась воспоминаниями о сценаристе и режиссёре Викторе Мережко, в фильме которого «Одинокая женщина желает познакомиться» она сыграла главную роль.
Актриса Купченко поделилась воспоминаниями о Викторе Мережко
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Когда мне предложили этот фильм, это была не совсем моя роль. Такая бытовая картина, я такое и не играла. Но когда мы начали работать, обычно всегда так бывает, что выбрасываешь какие-то слова, что-то меняешь под себя, подделываешь тексты. Вот у него ни одного слова нельзя было ни выбросить, ни заменить, до такой степени это было совершенно точно», — сказала она «Газете.Ru».

Как отметила Купченко, как сценарист Мережко был мастером.

«Очень жаль по-человечески и жаль, что ушёл мастер», — добавила актриса.

Ранее дочь Виктора Мережко Мария в беседе с kp.ru рассказала об обстоятельствах смерти отца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить