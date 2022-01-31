Актриса Купченко поделилась воспоминаниями о Викторе Мережко

Народная артистка РСФСР Ирина Купченко поделилась воспоминаниями о сценаристе и режиссёре Викторе Мережко, в фильме которого «Одинокая женщина желает познакомиться» она сыграла главную роль.

«Когда мне предложили этот фильм, это была не совсем моя роль. Такая бытовая картина, я такое и не играла. Но когда мы начали работать, обычно всегда так бывает, что выбрасываешь какие-то слова, что-то меняешь под себя, подделываешь тексты. Вот у него ни одного слова нельзя было ни выбросить, ни заменить, до такой степени это было совершенно точно», — сказала она «Газете.Ru».

Как отметила Купченко, как сценарист Мережко был мастером.

«Очень жаль по-человечески и жаль, что ушёл мастер», — добавила актриса.

Ранее дочь Виктора Мережко Мария в беседе с kp.ru рассказала об обстоятельствах смерти отца.