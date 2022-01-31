Дочь Виктора Мережко рассказала об обстоятельствах смерти отца

Дочь сценариста и режиссёра Виктора Мережко рассказала об обстоятельствах смерти отца.

«Ничто не предвещало беды, пока папа не заболел в декабре. Он стал задыхаться. Это был, вероятно, коронавирус. Но папа отмахивался: само пройдёт, обычная простуда. И занимался самолечением», — заявила Мария в беседе с kp.ru.

Она отметила, что её брат Иван заходил к отцу, но переломить его нежелание ехать в больницу не мог, пока через скандал не отвёз его на КТ.

«Это было 10 января. Там выяснилось, что у папы одно лёгкое поражено на 90%, а второе — на 95%. Конечно, сразу положили в реанимацию», — сообщила Мария.

По её словам, за неделю врачи смогли очистить лёгкие отца до 65%, он начал ходить, врачи делали оптимистичные прогнозы.

«И вдруг у папы отнялась нога. Решили делать срочную операцию, ввели его в наркоз. После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушёл», — утверждает она.

Ранее стало известно, что народный артист России, режиссёр и актёр Виктор Мережко умер на 85-м году жизни.