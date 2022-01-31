Артист Пашутин назвал невосполнимой утратой смерть Леонида Куравлёва

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Народный артист России Александр Пашутин назвал смерть актёра Леонида Куравлёва невосполнимой утратой для кинематографа.
Артист Пашутин назвал невосполнимой утратой смерть Леонида Куравлёва
  • РИА Новости

«Он замечательно сыграл в «Мы, нижеподписавшиеся». Он мог сыграть и комедийную, и трагическую роль. Замечательно он вдруг неожиданно снялся в «Семнадцати мгновениях весны» в роли Айсмана с перевязанным глазом. Он везде был ярок, у него не было ни одной проходной роли. Ни одной. Куравлёв — это знак качества», — отметил он в беседе с газетой «Известия».

По словам Пашутина, смерть Куравлёва — невосполнимая потеря, такого артиста заменить невозможно, добавил он.

30 января народный артист РСФСР Леонид Куравлёв умер в возрасте 85 лет.

По предварительной информации, он будет похоронен 1 февраля на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

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