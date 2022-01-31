Актриса Захарова рассказала о работе с Леонидом Куравлёвым
- © Pravda Komsomolskaya/Russian Look
- globallookpress.com
«Леонид Вячеславович — в первую очередь мой любимый артист с детства... Моё счастье было, что мне удалось два раза с ним поработать. Один раз это было в начале 2000-х годов. Столкнуться с такой глыбой и величиной на площадке — это огромное счастье и радость... С ним было так легко и весело. Он был очень скромный и остроумный человек, необыкновенный партнёр. Для меня он — эпоха. Сейчас не просто уходят артисты большие, а уходит эпоха», — сказала Захарова в беседе с «Известиями».
Народный артист РСФСР Леонид Куравлёв умер 30 января в возрасте 85 лет.
По предварительной информации, он будет похоронен 1 февраля на Троекуровском кладбище в Москве.