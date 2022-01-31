Актриса Захарова рассказала о работе с Леонидом Куравлёвым

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Российская актриса театра и кино Елена Захарова рассказала, что для неё было огромным счастьем иметь возможность поработать с актёром Леонидом Куравлёвым на одной съёмочной площадке.
Актриса Захарова рассказала о работе с Леонидом Куравлёвым
  • © Pravda Komsomolskaya/Russian Look
  • globallookpress.com

«Леонид Вячеславович — в первую очередь мой любимый артист с детства... Моё счастье было, что мне удалось два раза с ним поработать. Один раз это было в начале 2000-х годов. Столкнуться с такой глыбой и величиной на площадке — это огромное счастье и радость... С ним было так легко и весело. Он был очень скромный и остроумный человек, необыкновенный партнёр. Для меня он — эпоха. Сейчас не просто уходят артисты большие, а уходит эпоха», — сказала Захарова в беседе с «Известиями».

Народный артист РСФСР Леонид Куравлёв умер 30 января в возрасте 85 лет.

По предварительной информации, он будет похоронен 1 февраля на Троекуровском кладбище в Москве

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