Президент Белоруссии Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью актёра Куравлёва

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва, который скончался на 86-м году жизни.
Президент Белоруссии Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью актёра Куравлёва
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Примите искренние соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Леонида Вячеславовича Куравлёва. Ушёл всенародно любимый, исключительно талантливый и необыкновенно обаятельный актёр — классик советского и российского кинематографа», — приводит текст соболезнования БЕЛТА.

Лукашенко назвал работу Куравлёва примером высокого мастерства и преданности профессии. 

Ранее стало известно, что народный артист РСФСР Леонид Куравлёв умер в возрасте 85 лет.

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