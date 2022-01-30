Президент Белоруссии Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью актёра Куравлёва
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- РИА Новости
«Примите искренние соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Леонида Вячеславовича Куравлёва. Ушёл всенародно любимый, исключительно талантливый и необыкновенно обаятельный актёр — классик советского и российского кинематографа», — приводит текст соболезнования БЕЛТА.
Лукашенко назвал работу Куравлёва примером высокого мастерства и преданности профессии.
Ранее стало известно, что народный артист РСФСР Леонид Куравлёв умер в возрасте 85 лет.