Фильм «Серебряные коньки» Михаила Локшина завоевал премию «Золотой орёл»
Лучшим фильмом по версии кинематографической премии «Золотой орёл» стала картина «Серебряные коньки» Михаила Локшина. Церемония вручения проходит в павильоне №1 киноконцерна «Мосфильм».
- © Кинокомпания «Централ Партнершип»
Об этом сообщает РИА Новости.
«Серебряные коньки», — объявил победителя народный артист Сергей Шакуров.
За лучшую режиссёрскую работу получил награду Глеб Панфилов, снявший фильм «Иван Денисович».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»