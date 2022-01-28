Фильм «Серебряные коньки» Михаила Локшина завоевал премию «Золотой орёл»

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Лучшим фильмом по версии кинематографической премии «Золотой орёл» стала картина «Серебряные коньки» Михаила Локшина. Церемония вручения проходит в павильоне №1 киноконцерна «Мосфильм».
Фильм «Серебряные коньки» Михаила Локшина завоевал премию «Золотой орёл»
  • © Кинокомпания «Централ Партнершип»

Об этом сообщает РИА Новости.

«Серебряные коньки», — объявил победителя народный артист Сергей Шакуров.

За лучшую режиссёрскую работу получил награду Глеб Панфилов, снявший фильм «Иван Денисович».

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