Вильфанд спрогнозировал погоду в России в феврале

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую погоду ожидать в стране в феврале.
Вильфанд спрогнозировал погоду в России в феврале
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что декабрь 2021 года оказался холоднее обычного, а январь 2022-го может оказаться на 3,5—4 градуса выше нормы (если учитывать, что это самый холодный месяц в России).

Февраль, скорее всего, будет чуть теплее и в пределах климатической нормы в отдельных регионах, отметил метеоролог. Однако, судя по высоте сугробов, ждать быстрого таяния снега не приходится. Когда сойдёт снежный покров, можно будет спрогнозировать не ранее середины марта, подчеркнул Вильфанд.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе 29 и 30 января ожидается резкое понижение температуры в ночные часы, до -33 °С.

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