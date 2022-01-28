На Кубани синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег
- Legion-Media
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Температура воздуха поднимется до +1...+3 °С, ветер южный, 7—12 м/с.
По краю переменная облачность, возможен снег, днём — дождь, местами не исключены туман и гололёд. Температура воздуха днём -2...+3 °С, ветер 4—9 м/с, местами порывы 12—14 м/с.
В субботу, 29 января, в Краснодаре потеплеет до +4 °С, в воскресенье — до +5 °С. Ожидаются дожди, местами мокрый снег.
Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе 29 и 30 января ожидается резкое понижение температуры в ночные часы, до -33 °С.