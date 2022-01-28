На Кубани синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег

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По данным синоптиков Краснодарского гидрометцентра, в Краснодаре 28 января ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
На Кубани синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег
  • Legion-Media

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Температура воздуха поднимется до +1...+3 °С, ветер южный, 7—12 м/с.

По краю переменная облачность, возможен снег, днём — дождь, местами не исключены туман и гололёд. Температура воздуха днём -2...+3 °С, ветер 4—9 м/с, местами порывы 12—14 м/с.

В субботу, 29 января, в Краснодаре потеплеет до +4 °С, в воскресенье — до +5 °С. Ожидаются дожди, местами мокрый снег.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе 29 и 30 января ожидается резкое понижение температуры в ночные часы, до -33 °С.

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