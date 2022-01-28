Стали известны сроки открытия крепости Чембало в Балаклаве

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Средневековую крепость Чембало в Балаклаве (Республика Крым) вновь откроют для посещения через одну-две недели.
Стали известны сроки открытия крепости Чембало в Балаклаве
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Об этом «Крыминформу» сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

«В ближайшее время в планах музея-заповедника — демонтаж строительных лесов на одной из башен Чембало в Балаклаве. Эти работы проведут в течение одной-двух недель — и объект откроют для посещения», — отметили в пресс-службе.

Как уточняется, ограничение на посещение крепости Чембало ввели 24 января в связи с неблагоприятными погодными условиями и частичным обрушением строительных лесов. 

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».

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