Вильфанд спрогнозировал скорое потепление в европейской части России

Глава Росгидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» дал прогноз погоды в европейской части России до 1 февраля.

«Погода будет неоднородной, температура воздуха начнёт повышаться», — рассказал метеоролог.

В пятницу, 28 января, днём в Москве и Московской области ожидается -3...-6 °С, местами небольшой снег, днём усиление ветра до 5 м/с.

«В субботу и воскресенье тоже снег. Днём -2...-3 °С, в понедельник, последний день месяца, местами температура воздуха поднимется до 0 °С. На юге Москвы и Подмосковья, а также в более южных областях начнётся оттепельная погода», — подытожил метеоролог.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе 29 и 30 января ожидается резкое понижение температуры в ночные часы, до -33 °С.